Савеловский суд Москвы запретил 20 болельщикам ЦСКА посещать спортивные мероприятия сроком на два года после инцидента на матче с Зенитом. Им также назначены штрафы в размере от 15 до 20 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе суда. Там подчеркнули, что на данный момент новые протоколы в отношении других фанатов не поступали.

Вечером в воскресенье в концовке центрального матча тура чемпионата России по футболу, который проходил в Москве, фанаты армейцев устроили пиротехническое шоу, было задержано несколько сот человек. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.