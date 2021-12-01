Страны НАТО могут использовать «санкции и политические запреты» против России, в случае применения силы на Украине

Страны НАТО могут использовать «финансовые и экономические санкции и политические запреты» против России, в случае применения силы на Украине. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран альянса. При этом он напомнил, что «принцип коллективной безопасности распространяется только на страны — члены НАТО», тогда как партнеры организации, например Киев, могут рассчитывать только на поддержку альянса.