Жизнь в Москве, согласно данным британского журнала The Economist, за последний год стала дороже

Ежегодный рейтинг издания возглавил Тель-Авив. Москва в списке поднялась сразу на 10 пунктов: со 106-го места на 96-е. Список составляется на основе 10 основных категорий расходов жителей городов, которых в исследовании было 173. Аналитики изучили данные о стоимости 50 тысяч различных товаров и услуг. Среди них цены на отдых, транспорт, алкоголь и продукты питания.

Как пишут авторы The Economist, из-за массовой вакцинации большинство экономик мира уже восстанавливаются от последствий пандемии коронавируса. Но крупные города, которые возглавили рейтинг, до сих пор сталкиваются с всплесками заболеваемости, а, следовательно, новыми ограничениями. Это, по словам аналитиков, нарушает поставки товаров и приводит к росту их стоимости. Лидерство Тель-Авива, как пишет издание, обусловлено укреплением шекеля к доллару и ростом инфляции, которая привела к повышению цен на продукты и транспорт. На втором месте расположились Париж и Сингапур. Также в десятку самых дорогих городов вошли Цюрих, Нью-Йорк, Женева, Копенгаген и Лос-Анджелес.

Согласно рейтингу, самыми дешевыми для жизни городами названы Дамаск, Ташкент и Алматы.