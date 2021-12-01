Самые высокие темпы распространения коронавируса с начала пандемии фиксируются в Европе

Заболеваемость ковидом в европейских странах выросла почти на треть по сравнению с максимальными показателями ноября прошлого года сообщили во Всемирной организации здравоохранения. Там подчеркнули, что скачкообразный рост продолжается в Европе уже девять недель. Так, например, Швейцария стала 40-й страной в мире перешагнувшей отметку в один миллион заболевших коронавирусом. Наибольшее число инфицированных в Германии. На днях там зафиксировали почти 76 тысяч случаев заражения ковидом за сутки, что более чем в два раза превышает прошлогодний ноябрьский показатель.

Новые максимумы по количеству заболевших за сутки установлены в Чехии и Венгрии. Резкие скачки выявлены во Франции и Польше, а самые высокие с начала пандемии показатели заболеваемости зафиксированы в Бельгии, Нидерландах, Словакии, Финляндии, Греции и Австрии. В последних двух странах власти заговорили о введении штрафов за отказ от вакцинации. В Греческой Республике для граждан старше 60 лет введён ежемесячный штраф в размере 100 евро. Он затронет пожилых людей, отказавшихся прививаться от ковида без уважительной причины. По словам властей страны, это связано с новой мутацией вируса «омикрон», которая вызывает обеспокоенность. В Австрии, по данным газеты Kronen Zeitung уже подготовлен законопроект согласно которому жители государства, отказавшиеся от вакцинации, могут получить штраф, превышающий три с половиной тысячи евро или лишиться свободы на срок до четырёх недель. При повторных отказах от прививки штраф может увеличиться до более чем семи тысяч евро.

На фоне новостей о появлении нового штамма коронавируса и введении штрафов за отказ прививаться, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила обсудить вопрос об общеевропейской обязательной вакцинации.

По последним данным в Евросоюзе полностью вакцинированы 70% взрослого населения. Однако по словам руководства ЕС этого недостаточно, чтобы окончательно победить пандемию.

На данный момент в Евросоюзе официально одобрены 4 вакцины от коронавируса.