В Москве простились с певцом Александром Градским

Поклонники артиста уже с утра собрались у концертной площадки, которая носит его имя. Ко времени начала панихиды у «Градский холл» собралась крупная очередь, которая уходила от входа примерно на сто метров. Полиция заранее выставила на тротуаре железные ограждения, чтобы эти люди не мешали проходу по улице, однако, из-за большого количества пришедших, перегородки пришлось отодвигать. К этой очереди нередко подходили и прохожие, которые просили присутствующих положить цветы за них.

Мимо очереди проходили знаменитости. Среди них – артист Григорий Лепс, продюсер Андрей Сергеев, певица Пелагея и другие. Одним из немногих сегодняшних заявлений стали слова актёра и композитора Сергея Мазаева, который в интервью «Первому» телеканалу сказал, что без Градского музыка «осиротела»: «Градский — один из краеугольных камней нашего рок-н-ролла. Когда такие люди есть, даже если вы с ними не общаетесь каждый час и каждый день, просто их наличие в жизни успокаивает и делает жизнь спокойнее и увереннее»

Было заметно, что многие восприняли смерть Александра Градского эмоционально. Некоторые плакали, особенно уже внутри театра, где играли записи песен артиста. Одна из пришедших, Елена, сказала «Эху Москвы», что всегда ощущала с творчеством певца особую связь.

В целом, люди разного возраста нередко говорили, что музыка Градского, который издал десятки альбомов, с ними всю жизнь. Среди них был, например, Сергей.

Желающих проститься с Градским было так много, что уже за первый час зал полностью заполнился, несмотря на просьбы организаторов не садиться на зрительские кресла. В конце церемонии на сцену сначала вышли дети артиста, которые поблагодарили людей за поддержку, а затем и сотрудники театра – они пообещали сделать всё, чтобы сохранить память об умершем.

Александра Градского не стало на 73-ем году жизни. Певца похоронили на Ваганьковском кладбище.

Близкая подруга Александра Градского, поэтесса Маргарита Пушкина заявила, что обеспокоена судьбой его театра. Назначение руководителем театра Алексея Рыбникова она считает слишком поспешным решением. Об этом пишет газета «Московский комсомолец». По словам артистов театра «Градский холл», конфликтная ситуация пока улажена, но как будут развиваться события дальше – предсказать сложно.