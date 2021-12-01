В РПЦ считают, что священнослужители традиционных конфессий должны иметь право преподавать в школах основы религий

В РПЦ считают, что священнослужители традиционных конфессий должны иметь право преподавать в школах основы своих религиозных культур. Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Илларион считает, что в начальной и средней школе религия и теология практически отсутствуют. Митрополит сослался на опыт других стран, в частности, Австрии. По его словам, там достаточно, чтобы в классе были два православных ученика, чтобы к ним каждую неделю приходил православный священник.

Директор школы №109 в Москве Евгений Ямбург считает, что данный предмет нужно преподавать исключительно с точки зрения культурологии. По словам Ямбурга, сейчас основы религии в школах очень часто преподают плохо подготовленные специалисты и это вредит пониманию предмета.