Верховный суд США сегодня будет рассматривать дело о запрете абортов с 15 недель в штате Миссисипи

На самом деле, решение может коснуться всей страны.

Историческому решению Верховного Суда от 1973 года по делу Ро против Вейда, которым в США на национальном уровне были легализованы аборты, предстоит самое серьезное испытание за последние тридцать лет, когда сейчас в Верховном суде большинство принадлежит консервативным судьям, троих из которых были назначены бывшим президентом Дональдом Трампом. Закон о запрете абортов с 15 недель — а решением 73-го года суд разрешил аборты до обнаружения жизнеспособности эмбриона, то есть до 24 недель, власти Миссисипи приняли в 2018 году, но он никогда не вступил в силу, увязнув в судебных разбирательствах. С момента принятия решения Ро против Вейда Верховный суд никогда даже не соглашался рассматривать дело о запрете на аборт до момента жизнеспособности эмбриона. Но после смерти иконы либерального правозащитного движения судьи Рут Бейдер Гинзбург в прошлом году и ее замены ультраконсервативной религиозной судьей Эми Кони Барретт, постановил, что дело будет рассмотрено.

Вице-президент США при президенте Трампе Майк Пенс призвал Верховный суд отменить решение о легализации абортов. На встрече с журналистами он сказал, что американцы должны положить конец судебной тирании «Ро против Уэйда».