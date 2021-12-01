Американская писательница Элис Сиболд извинилась перед человеком, которого сорок лет назад обвинила в изнасиловании

Известная американская писательница Элис Сиболд извинилась перед человеком, которого сорок лет назад обвинила в том, что он ее изнасиловал, и который на днях повторным расследованием дела был признан невиновным.

В письменном заявлении с извинениями автор мемуаров «Счастливая», где в том числе, описывается эпизод изнасилования ее, тогда 18-летней студентки Сиракузского университета, а сегодня — автора миллионного бестселлера «Милые Кости», по которому был поставлен номинированный на Оскара фильм, Сиболд сказала, что очень сожалеет об украденной жизни, часть которой Энтони Бродуотер незаслуженно провел в тюрьме: «никакие извинения не могут изменить то, что с вами произошло».

22 ноября Верховный суд штата Нью-Йорк признал его невиновным, а улики и доказательства обратного со стороны следствия — «недостаточными и сомнительными» с точки зрения современного делопроизводства.

Об этом давнем инциденте, пишет сайт Би-би-си, стоившем Бродуотеру долгих 16 лет заключения и еще 23-х, в течение которых он числился в списках «склонных к совершению сексуального насилия», пресса вспомнила благодаря Тимоти Муччианте, исполнительному продюсеру постановочной группы фильма «Счастливая» компании Нетфликс, снимаемого сейчас по той самой сверх успешной книге мемуаров. В интервью программе «Би-би— си Тудей» Муччианте сказал, что поднял вопрос перед своими коллегами по съемкам, но те заверили его, что вскрывшиеся новые обстоятельства уже проверены и учтены адвокатами кинопроекта. Позже, тем не менее, с его слов, Муччианте был отстранен от работы и уже тогда нанял частного детектива, который в ходе короткого расследования подтвердил трагическую ошибку правосудия и самой жертвы преступления: выяснилось, что при проведении опознания насильника из представленных ей нескольких молодых афроамериканцев, Элис Сиболд указала не на Бродуотера, а на другого мужчину. И тем не менее, Энтони Бродуотер был осужден на основании ее показаний и сомнительного даже для того времени микроскопического анализа волос, рассказывает британское издание.

Портал New Musical Express сообщает, что продюсерская компания Нетфликс не станет продолжать съемки фильма по книге писательницы. В роли ее прототипа в картине должна была сниматься звезда популярного сериального триллера «Ты», Виктория Педретти.