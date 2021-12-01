Правительство Украины увеличило в проекте бюджета на будущий год расходы на национальную безопасность и оборону – более чем на 130 миллионов долларов. Президент Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде с ежегодным посланием, отмечал, что таких средств на эти цели в истории независимой Украины еще не выделяли.



Украина не оставит войну в Донбассе без прямых переговоров с Россией. Об этом заявил президент Владимир Зеленский. Минувшей весной Владимир Зеленский говорил, что готов к диалогу с президентом России Владимиром Путиным.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Киев отправил половину украинских военных на территорию Донбасса.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пообещал России жесткие последствия в случае покушения на территориальную целостность Украины.

Кремль в свою очередь утверждают, что перемещения российских войск по территории страны не угрожают другим странам.