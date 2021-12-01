В Москве приветствовали слова главы Белоруссии Александра Лукашенко о признании Крыма российским

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил заявление белорусского лидера и рассказал о планах совместной поездки руководителей двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко на полуостров. Когда она может состояться, Песков не уточнил.

В Крыму уже пообещали провести для главы Белоруссии Александра Лукашенко экскурсию. В музее героической обороны Севастополя сообщили, что разработают ее специально для визита и включат в программу информацию о Гражданской войне, к мемориалу которой Лукашенко проявлял интерес.

Накануне белорусский лидер назвал Крым де-факто и де-юре российским. Он подчеркнул, что если его визит на полуостров состоится, то иные признания уже будут не нужны. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сдержано прокомментировал слова Лукашенко, отметив, что его позиция ясна, и никакие дополнительные юридические акты в Минске принимать не обязаны.

При этом ранее позиция белорусского руководства по признанию Крыма российским оставалась неоднозначной. Сам же Александр Лукашенко сводил дискуссии по этой теме к обвинению украинских властей в бездействии, отмечая, что за свою землю надо воевать. В августе он обещал признать Крым только тогда, когда все российские олигархи сделают это и начнут поставлять туда свою продукцию.

Вскоре после своего заявления глава Белоруссии сообщил о планах запуска рейсов из Минска в Симферополь. Их будет выполнять национальный перевозчик «Белавиа», который находится под европейскими санкциями.

Советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франак Вячорка дал понять в эфире «Эха Москвы», что слова Александра Лукашенко вряд ли произведут серьезное впечатление на мировое сообщество.

Политолог Глеб Павловский считает, что все не так определенно в вопросе будущей поездки Лукашенко и Путина в Крым. Павловский считает, что кризис на белорусско-польской границе выгоден Лукашенко как признание его как человека, контролирующего власть в республике.

Сегодня, кстати, руководитель Белоруссии вновь пригрозил остановить транзит российских энергоносителей, если Польша закроет границу.

В МИДе России сегодня сказали, что эти слова Лукашенко нужно воспринимать как предостережение Западу, а в Кремле выразили надежду на то, что это никак не повлияет на выполнение обязательств со стороны России. Также в Москве приняли во внимание слова белорусского лидера по поводу возможности размещения на территории Белоруссии российского ядерного оружия. У Александра Лукашенко осталось два козыря в разговоре с Владимиром Путиным, — считает главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.