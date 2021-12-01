В Петербурге на уборку улиц вышли первые участники проекта «дворник-шеринг»

По расчетам администрации Калининского района, расчисткой спортивных и детских площадок сегодня должны заняться шесть человек, сообщает ТАСС. В пресс-службе района сказали, что всего договоры подписали 10 человек. Оплата будет производиться после выполнения работ. С учетом налоговых вычетов временным «дворникам» будут платить по 150 рублей в час. О проекте «дворник-шеринг» ранее объявили власти Петербурга. Многие жители проект раскритиковали.