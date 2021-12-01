Военнослужащий погиб на Курилах из-за шторма

Об этом сообщает телеграм-канал 112. По его данным, связисты несли вахту на пограничном острове Итуруп. Утром синоптики предупредили о серьезном усилении ветра и дали штормовое предупреждение. Порывы оказались настолько сильными, что вагончик связи подбросило в воздух. Одного из солдат придавило конструкцией – он погиб. Двое его товарищей получили травмы.