Военнослужащий погиб на Курилах из-за шторма

Об этом сообщает телеграм-канал 112. По его данным, связисты несли вахту на пограничном острове Итуруп. Утром синоптики предупредили о серьезном усилении ветра и дали штормовое предупреждение. Порывы оказались настолько сильными, что вагончик связи подбросило в воздух. Одного из солдат придавило конструкцией – он погиб. Двое его товарищей получили травмы.
2021-12-01T17:33:59+03:00
2021-12-01T17:34:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:33, 01 декабря 2021
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