Певца и композитора Александра Градского похоронили на Ваганьковском кладбище

Прощание прошло в театре «Градский холл», где музыкант семь лет проработал художественным руководителем. Народный артист России скончался 28 ноября на 73-м году жизни. По информации СМИ, причиной стал инфаркт. Его здоровье ухудшилось после перенесенного в сентябре COVID-19.
2021-12-01T17:33:34+03:00
2021-12-01T17:33:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:33, 01 декабря 2021
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