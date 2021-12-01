Певца и композитора Александра Градского похоронили на Ваганьковском кладбище

Прощание прошло в театре «Градский холл», где музыкант семь лет проработал художественным руководителем. Народный артист России скончался 28 ноября на 73-м году жизни. По информации СМИ, причиной стал инфаркт. Его здоровье ухудшилось после перенесенного в сентябре COVID-19.