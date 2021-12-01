Студенты Шанинки провели пикеты в знак солидарности с ректором Сергеем Зуевым и директором Кристиной Крючковой

Студенты Московской высшей школы социальных и экономических наук, известной как Шанинка, провели пикеты возле ВУЗа в знак солидарности с ректором университета Сергеем Зуевым и директором Кристиной Крючковой. Об этом сообщает в Телеграме русская служба Би-би-си. По ее данным, пикеты организованы в преддверии суда — в пятницу Зуеву будут продлевать меру пресечения по делу о мошенничестве. По требованию прокуратуры он был отправлен в СИЗО, хотя изначально суд отпустил Зуева под домашний арест из-за тяжелого состояния здоровья.