Вице-президент США Камала Харрис сегодня проведет свое первое совещание Национального Космического Совета страны

Национальный космический совет США, который возглавляет вице-президент, был основан в 1989 году президентом Джорджем Бушем старшим, распущен через четыре года и возрожден президентом Дональдом Трампом в 2017. Вице-президент Трампа Майк Пенс провел восемь заседаний космического совета, последнее из которых состоялось в декабре 2020 года — где Пенс представил первых 18 астронавтов в программе NASA Артемида, которая направлена на создание долгосрочного присутствия на Луне и вокруг нее к концу 2020 годов. Каким темам будет посвящено первое заседание совета под руководством нынешнего вице-президента США Камала Харрис точно неизвестно, но ранее она заявила, что совет сосредоточится на военной и национальной безопасности, образовании и науке и развивающейся космической экономике. Три недели назад Камала Харрис объявила о космическом сотрудничестве в области космоса с Францией, в котором основное внимание будет уделено изменению климата и наблюдению за ним из космоса и кибербезопасности. Американские эксперты на национальной безопасности отмечают недавние действия в космосе России и Китая — речь идет об «опасных и безответственных» ракетных испытаниях Москвой, в результате которых экипаж МКС вынужден был прятаться от разлетевшихся обломков, и недавних испытаниях гиперзвукового оружия.

На фоне ракетных испытаний противоспутниковый защиты Москвой группа американских сенаторов накануне призвала администрацию Джо Байдена предпринять дополнительные меры для отслеживания космического мусора и реагирования на него.