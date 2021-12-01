В Москве и Санкт-Петербурге задержали еще двух бывших топ-менеджеров финансовой пирамиды QBF

Директора филиальной сети компании Владимира Пахомова и руководителя петербургского офиса Алексея Голубева подозревают в особо крупном мошенничестве. В ближайшее время суд отправит их под арест, пишет газета «Коммерсант». По данным издания, во время обысков у задержанных изъяли документы и электронные носители информации. Фигурантов допросили в следственном департаменте МВД. С весны прошлого года Пахомов находился под подпиской о невыезде. Еще двое фигурантов дела уже находятся в СИЗО.

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Всего, по версии следствия, QBF похитил у вкладчиков от 5 до 7 миллиардов. Организатором финансовой пирамиды следствие считает Романа Шпакова. Предположительно, он уехал ОАЭ до возбуждения дела. Его заочно арестовали и объявили в международный розыск.