Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти 10-летней девочки, болевшей муковисцидозом

Минздрав не успел купить ей лекарство — хотя суд обязал чиновников это сделать.

Дело возбуждено по статье о халатности. Следователям предстоит выяснить настоящие причины, которые привели к смерти ребенка, а также назвать виновных в трагедии. Десятилетняя Ева Воронкова из Нижнего Новгорода умерла в московской реанимации, не дождавшись от регионального минздрава препарата «Трикафта». Это средство от муковисцидоза не зарегистрировано в России, а его годовой курс стоит не менее 300 тысяч долларов. Власти требовали от родителей и медиков переформулировать в заявке на препарат основание для его получения. Девочке становилось только хуже, а в конце ноября она умерла, не дождавшись помощи. Нижегородские чиновники уверяют, что начали выполнять решение суда по покупке лекарства, однако процесс ввоза в страну незарегистрированного препарата занимает, по их словам, не менее трех месяцев. Однако, как говорит адвокат семьи Воронковых, в открытых базах минздрава нет информации даже о попытках закупить «Трикафту».

Ход следствия на личный контроль взял глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.