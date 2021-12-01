Глава Белоруссии Александр Лукашенко признал Крым российским

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в нашем эфире сказал, что у Лукашенко осталось два козыря в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным. Венедиктов добавил, что все время Лукашенко говорил, что он хочет быть посредником, в этом была его роль между Украиной и Россией. Теперь он потерял такую возможность.