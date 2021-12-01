Выборгский суд Петербурга взыскал с «борца с геями» Тимура Булатова 54 тысячи рублей за оскорбления в адрес пиар-менеджера «Ресурсного центра для ЛГБТ», признанного в России иноагентом, Аллы Чикинды. Об этом пишет интернет-издание «Такие дела» со ссылкой на организацию.

В декабре 2018 года Булатов отправил активисткам Алле Чикинде и Анне Плюсниной более 15 смс-сообщений, в которых содержались оскорбительные выражения, связанные с их деятельностью. Рассмотрение их исков началось в феврале прошлого года.

Сам Булатов утверждал, что его телефоном пользуются многие его знакомые и невозможно понять, кто конкретно направил сообщения. В июне Плюснина отсудила у Булатова 32 тысячи рублей.

