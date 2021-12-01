В Белоруссии задержаны 11 человек за оскорбительные комментарии в связи с гибелью российских военных во время учений

В Белоруссии задержаны 11 человек за оскорбительные комментарии в интернете в связи с гибелью двух российских военнослужащих во время совместных учений. Их поместили в изолятор временного содержания, сообщило МВД республики в официальном Телеграм-канале. По информации ведомства, задержанных признали подозреваемыми по статье «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни». Всего установлены личности более 50 человек, глумившихся над смертью военных. Известно, что некоторые выехали за пределы страны и, находясь в США, Польше и Литве. Отмечается, что работа по установлению местонахождения причастных к указанному преступлению продолжается.

О гибели двух российских парашютистов-контрактников на полигоне в Гродненской области во время совместных российско-белорусских учений стало известно 12 ноября. Сообщалось, что это произошло из-за внезапного сильного порыва ветра у земли.

