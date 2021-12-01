Директор московской школы Ямбург: Преподавать религию в школах должны люди с культурологической подготовкой

Заслуженный учитель России, директор московской школы 109 Евгений Ямбург считает, что преподавать религию в школах должны люди с культурологической подготовкой. Об этом директор сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».



«Это может светский человек преподавать и священник, весь вопрос в культуре и в культурологической подготовке этих людей. В отсутствии фанатизма, в широком взгляде на мир, на науку, на религию. <...> Очень часто эти курсы преподают люди, которые не очень квалифицированы. У кого часов не хватает – учителя труда, музыки, иностранного языка и так далее. А это очень тонкая вещь. Точно также есть проблемы и у священников, потому что есть те, которые хорошо требы служат, но не очень готовы преподавать и вовлекать детей в творческие процессы», — сказал он.

По мнению Е.Ямбурга, преподавать детям православную культуру в 4 классе.

«Я считаю, что это вообще было огромной ошибкой и данью какой-то политической конъюнктуре вводить этот предмет в 4 классах. Школа – единственное место, где дети разных народов вместе находятся, у меня огромная школа, 22 национальности. Я глубоко убежден в том, что школа должна оставаться светской. Но быть светской, не значит быть агрессивно атеистической. Для меня важно, чтобы не порождать конфликты, недоразумений и так далее, чтобы православный ребенок знал, что ислам в переводе это «смирение», а «джихад» — это не убийство людей, а убийство в себе раба. Что в определенной суре Корана сказано Мухаммедом: «Пусть все религии соревнуются друг с другом в добре». Также как мусульманский ребенок должен себе представлять, что такое Евангелие. Ни одна мировая монотеистическая религия не призывает к насилию, они сплетаются корнями. Здесь надо быть настолько деликатным, здесь обозлить людей очень легко, поэтому здесь нет единого решения», — заключил он.

Ранее в РПЦ призвали допустить священников преподавать основы религиозных культур в школах.