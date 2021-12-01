Twitter запретил публиковать фотографии людей без их согласия

Соцсеть хочет защитить неприкосновенность частной жизни пользователей и оградить людей от оскорблений, а также негативных выпадов в их сторону сообщили в компании. Там добавили, что Twitter намерен удалять посты с изображением того или иного человека, если пользователь будет против публикации своего фото другими людьми. Для этого нужно отправить жалобу администрации социальной сети. Восстановить твит получится только с разрешения человека, изображённого в чужом посте.

В компании подчеркнули, что данная мера не распространяется на медиафайлы снятые на массовых мероприятиях и сообщения, созданные для обсуждения общественных проблем. Под санкции, в частности, не попадут и статьи СМИ о политических деятелях добавили в администрации Twitter.

Подобные правила уже применялись на практике в Австралии, Новой Зеландии, Великобритании и странах ЕС. Соцсеть тогда удаляла материалы с изображениями жертв нападений.

Ранее Twitter удалял медиафайлы только с оскорбительным или непристойным контентом.