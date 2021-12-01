Митрополит Иларион: Священнослужители разных конфессий должны преподавать в школах основы своих религиозных культур

Священнослужители разных конфессий должны преподавать в школах основы своих религиозных культур, — считает митрополит Иларион. Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата уверен, что сейчас в начальных и средних общеобразовательных учреждениях религия и теология практически отсутствуют.

Директор школы №109 в Москве Евгений Ямбург считает, что данный предмет нужно преподавать исключительно с точки зрения культурологии. По словам Ямбурга, сейчас основы религии в школах очень часто преподают плохо подготовленные специалисты и это вредит пониманию предмета.