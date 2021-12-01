Заключенный, обвиняемый в нападении на главу иркутского управления ФСИН, рассказал о пытках

Он утверждает, что его заставляли оговорить себя в интересах следствия по делу о бунте.

Отбывающий срок в ангарской колонии Сергей Зырянов рассказал своему адвокату, что его в течение нескольких недель избивали, а затем изнасиловали шваброй. По его словам, медики зафиксировали у него повреждения прямой кишки. Заключенный утверждает, что так от него пытались добиться признательных показаний по делу о бунте в колонии, который произошел в апреле этого года. По версии следствия, Зырянов в ходе беспорядков подобрал фрагмент бордюра и бросил его в голову начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области Леонида Сагалакова. Сам заключенный настаивает на своей невиновности. Несмотря на многочисленные допросы и зафиксированные травмы, Сергея Зырянова так и не признали потерпевшим, подчеркивает интернет-издание «Тайга.инфо». Всего подозреваемыми по делу о бунте в ангарской колонии проходят десятки заключенных.

Ранее правозащитник Лев Пономарев* требовал отстранить главу иркутского ФСИН на фоне сообщений о массовых пытках в местах заключения. В ведомстве ответили, что оснований для этого нет.

* Лев Пономарев - физлицо, признанное иностранным агентом.