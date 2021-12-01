Срочные сообщения приходят из Германии. В Мюнхене произошел взрыв на строительной площадке. Судя по всему, речь идет об авиабомбе времен Второй мировой войны. Как передает агентство Reuters, ссылаясь на полицию, как минимум три человека получили ранения.