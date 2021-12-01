Срочные сообщения приходят из Германии. В Мюнхене произошел взрыв на строительной площадке. Судя по всему, речь идет об авиабомбе времен Второй мировой войны. Как передает агентство Reuters, ссылаясь на полицию, как минимум три человека получили ранения.
2021-12-01T16:03:03+03:00
2021-12-01T16:03:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:03, 01 декабря 2021
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