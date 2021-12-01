В Москве приветствовали желание руководителя Белоруссии Александра Лукашенко признать Крым российским

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что вскоре может состояться совместная поездка Лукашенко и Владимира Путина на полуостров. Когда это произойдет – пока неизвестно. Сейчас, как подчеркнул Песков, в Крыму плохая погода.

Глава МИДа Сергей Лавров сказал, что Белоруссии после слов Лукашенко не нужно будет принимать никаких дополнительных законов. Он также прокомментировал высказывание белорусского лидера по поводу возможной остановки транзита российских энергоносителей, если Польша закроет границу. Министр призвал воспринимать слова Лукашенко как предостережение Западу.

В Кремле надеются, что ситуация между Белоруссией и ЕС не навредит обязательствам России по газу.