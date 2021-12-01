Тель-Авив занял первое место в рейтинге самых дорогих городов мира, который составляет британский журнал Economist

В прошлом году этот израильский город был на пятом месте. Эксперты отмечают, что повышение места Тель-Авива отражает силу израильской валюты по отношению к американскому доллару. На второй строчке в списке Париж, затем Сингапур. Согласно рейтингу, самыми дешевыми для жизни городами являются Дамаск, Триполи, Ташкент, Тунис и Алма-Ата.