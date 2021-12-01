Украина не оставит войну в Донбассе без прямых переговоров с Россией

Об этом заявил президент Владимир Зеленский. Минувшей весной Владимир Зеленский говорил, что готов к диалогу с президентом России Владимиром Путиным. Он утверждает, что его офис начал переговоры с Москвой по этому вопросу. Президент России говорил, что готов принять Зеленского, если речь пойдет о развитии двусторонних отношений, но подчеркивал, что начинать урегулирование в Донбассе нужно с диалога с руководителями самопровозглашенных республик с востока Украины.