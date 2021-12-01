Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко советует россиянам в условиях распространения коронавируса не планировать поездки за рубеж на Новый год. По ее словам, слишком высок риск. Помимо этого, граждане могут столкнуться с дополнительными карантинными ограничениями и трудностями с возвращением на родину.

