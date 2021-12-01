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17:05, 01 декабря 2021

Глава Еврокомиссии: Евросоюзу следует обсудить вопрос введения обязательной вакцинации

Евросоюзу следует обсудить вопрос введения обязательной вакцинации, — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она уверена, что такая дискуссия необходима, поскольку подавляющее большинство населения не имеют противопоказаний к прививкам.
На данный момент в странах Евросоюза официально одобрены вакцины от компаний AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson.  


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