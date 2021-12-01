Американская писательница Элис Сиболд извинилась перед мужчиной, который провел в тюрьме 16 лет из-за её ложного обвинения в изнасиловании.

Сиболд, как пишет агентство BBC, говорит, что не знает, как такое могло произойти, и негодует, что, скорее всего, настоящий преступник так и останется на свободе. Услышав оправдательный приговор, Бродуотер поделился, что плакал «слезами радости и облегчения».

В мемуарах, которые носят название «Счастливая», автор описала свое изнасилование. В книге она поделилась, что уже после случившегося в 1981 году встретила на улице мужчину, в котором узнала преступника. Писательница сообщила об этом в полицию, и вскоре правоохранители задержали Бродеуотера.

Несмотря на то, что на очной ставке в отделении Сиболд не смогла его опознать, мужчину осудили на 16 лет тюрьмы на основании двух доказательств. Во-первых, на суде автор сказала, что вдруг узнала насильника, а, во-вторых, эксперт подписал обвинительное заключение на основе частички волоса, который был прикреплен к материалам дела.

61-летний Бродуотер после освобождения работал мусорщиком. Он говорит, что судимость сказалась на его отношениях с семьей и возможности трудоустройства.

Элис Сиболд — американская писательница, автор мирового бестселлера «Милые кости».