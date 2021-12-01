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15:07, 01 декабря 2021

В РПЦ считают, что священнослужители традиционных конфессий должны иметь право преподавать в школах

Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Илларион считает, что в начальной и средней школе религия и теология практически отсутствуют. Митрополит сослался на опыт других стран, в частности, Австрии. По его словам, там достаточно, чтобы в классе были два православных ученика, чтобы к ним каждую неделю приходил православный священник.

Он подчеркнул, что на уровне начальной и средней школ религия, а также теология практически отсутствуют и назвал недопуск религиозных деятелей к учебному процессу серьёзной проблемой. По мнению митрополита, в школьную программу по литературе необходимо также ввести изучение Евангелие, как памятника письменности.

Священнослужитель аргументировал свои предложения тем, что в западных странах при наличии в классе хотя бы одного православного ребёнка, к детям еженедельно приходит представитель данной конфессии и рассказывает об основах религиозной культуры. Иларион, в частности, привёл в пример Австрию.

Ранее в Русской православной церкви уже высказывали недовольство уровнем преподавания основ православия в школах. Критике подвергли недостаточное количество часов для изучения данного предмета и некомпетентность педагогов, большая часть которых, ведёт данный предмет «по совместительству».

Ранее патриарх Кирилл назвал отсутствие религии в школах одной из причин вооружённых нападений на учебные заведения.


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