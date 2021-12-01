Путин рассчитывает, что заявления Лукашенко об остановке транзита газа не приведут к срыву обязательств РФ перед ЕС

Президент Владимир Путин рассчитывает, что заявления Лукашенко об остановке транзита газа через Белоруссию не приведут к срыву обязательств России перед Европой. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Вы знаете позицию президента Путина, ему задавался такой вопрос уже, он достаточно подробно ответил. Он сказал, что действительно Белоруссия и президент Лукашенко становятся объектом беспрецедентного давления со стороны целого ряда западных стран. Это совершенно давление неоправданное и агрессивное давление. Что, конечно, не может не приводить к очень жесткой контрреакции со стороны Белоруссии. В этом президент выразил понимание жестких ответов. Но, с другой стороны, конечно, президент рассчитывает на то, что это никоим образом не приведет к срыву выполнения наших обязательств перед европейскими получателями газа. Тем более в эту непростое для европейцев время», — сказал он.

Д.Песков также отметил, что подобные заявления – «это по-прежнему позиция президента Белоруссии».