В Кремле затруднились прогнозировать перспективу признания ДНР и ЛНР – Песков

В Кремле затруднились прогнозировать перспективу признания ДНР и ЛНР. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Вы знаете, что такого признания до сих пор не было, они остаются самопровозглашенными республиками. Но мы видим, что процесс урегулирования этого внутриукраинского конфликта затягивается по многим параметрам, заходит в тупик. Поэтому какие перспективы будут у этих республик, сейчас прогнозировать вообще трудно», – сказал он.

Ранее президент Владимир Путин, комментируя опасения по поводу возможного ввода российских войск на Украину, назвал Донецкую и Луганскую народные республики «пока непризнанными».