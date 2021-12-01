В Кремле будут приветствовать использование Эрдоганом своего влияния на Киев

В Кремле будут приветствовать использование президентом Турции Реджепом Эрдоганом своего влияния, чтобы побудить Киев выполнять обязательства по Минским соглашениям. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Если господин Эрдоган может как-то использовать свое влияние, а это влияние абсолютно однозначное в региональном плане и в мировых даже делах во многих аспектах. Если он сможет использовать свое влияние для того, чтобы побудить Киев начать выполнять-таки свои обязательства по минскому комплексу мер, договоренностей в Париже и так далее, то это можно будет только приветствовать», — сказал он.

При этом Д.Песков отметил, что данная тема будет обсуждаться, если сам президент Турции затронет ее в ходе переговоров с Путиным.