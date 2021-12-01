В Москве простились с певцом Александром Градским

Еще до начала прощания у концертной площадки «Градский холл» в центре столицы выстроилась людная очередь, а к десяти утра она выросла уже до сотни метров. Полиция отделила её от прохода железными ограждениями, которые пришлось позже расширять. Многие с цветами. Приносили их и до сегодняшнего дня. Букеты, уже занесенные снегом, лежали и вдоль забора.

Собрались очень разные люди. Одни знали Александра Градского лично. Говорили, что его будет сильно не хватать.

В основном же в очереди стояли поклонники. Так, Сергей сказал ,что слушал Градского уже много лет.

Прощание проходило в театральном зале. Люди под записи песен Градского по очереди выходили на сцену и оставляли о гроба цветы. Над ними показывали подборку фотографий Градского с родственниками или разными знаменитостями.

Несмотря на просьбы организаторов не оставаться в зале, многие всё равно садились в зрительские кресла и задерживались на какое-то время. Было заметно, что немало людей приняли смерть Градского близко к сердцу.

Александру Градскому было 72 года. Похоронят певца на Ваганьковском кладбище в Москве.