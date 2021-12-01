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13:18, 01 декабря 2021

В Москве зафиксирован рекорд низкого давления — 711 мм ртутного столба

Врач-кардиолог Алексей Эрлих сказал в эфир «Эхо Москвы», что нет четкой связи между самочувствием и изменениями в погоде.

В Москве из-за непогоды пострадали как минимум два человека. Упавшие деревья повредили около 90 автомобилей. В аэропортах Москвы и Подмосковья задержаны и отменены 45 рейсов, — судя по онлайн-табло.

Высота снежного покрова в Санкт-Петербурге к сегодняшнему утру достигла 19 сантиметров, – рассказал ТАСС главный синоптик города Александр Колесов. Обильные осадки принес циклон Бенедикт



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