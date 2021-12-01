Верховный Суд США сегодня начнет рассмотрение дела по закону о запрете абортов с 15 недель в штате Миссисипи

Месяц назад Верховный Суд начал рассмотрение дела о конституционности запрета на аборты в Техасе. Но в отличие от Техаса, власти Миссисипи добиваются отмены национальной легализации абортов в США.

Историческому решению Верховного Суда от 1973 года по делу Ро против Вейда, которым в США на национальном уровне были легализованы аборты, предстоит самое серьезное испытание за последние 30 лет, когда сейчас в Верховном суде большинство принадлежит консервативным судьям, троих из которых были назначены бывшим президентом Дональдом Трампом.

Закон о запрете абортов с 15 недель — а решением 73-го года суд разрешил аборты до обнаружения жизнеспособности эмбриона, то есть до 24 недель, власти Миссисипи приняли в 2018 году, но он никогда не вступил в силу, увязнув в судебных разбирательствах. С момента принятия решения Ро против Вейда Верховный суд никогда даже не соглашался рассматривать дело о запрете на аборт до момента жизнеспособности эмбриона. Но после смерти иконы либерального правозащитного движения судьи Рут Бейдер Гинзбург в прошлом году и ее замены ультраконсервативной религиозной судьей Эми Кони Барретт, постановил, что дело будет рассмотрено.

Вице-президент США при президенте Трампе Майк Пенс призвал Верховный Суд отменить решение 1973 года о легализации абортов. «Американцы готовы положить конец судебной тирании Ро против Уэйда «, заявил Пенс на пресс-конференции в Вашингтоне во вторник.