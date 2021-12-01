Крупная авария с участием пассажирского автобуса и еще шести автомобилей произошла на севере Москвы, на Большой Академической улице. Предварительная причина – несоблюдение дистанции, — сообщили в ГИБДД. По данным дорожной полиции, пострадавших нет.

