Чиновник столичной мэрии предъявил фальшивый сертификат о вакцинации от коронавируса

Ведется доследственная проверка, — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в полиции. Имя чиновника не называется. Утверждается, что это начальник отдела департамента городского имущества.

Покупка поддельного сертификата о вакцинации влечет уголовную ответственность. Максимальное наказание по этой статье – до одного года лишения свободы.

Ранее МВД отчиталось о возбуждении более 500 уголовных дел за распространение поддельных сертификатов о вакцинации. Кроме того, заблокированы более 2 тысяч сайтов, на которых продавали сертификаты.

