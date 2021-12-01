Президент Украины Владимир Зеленский выступил с ежегодным обращением к Верховной Раде

Ранее он утверждал, что именно на сегодня в стране планируется попытка государственного переворота.

Зеленский в своей речи практически никак не вспомнил свои слова о планах переворота на Украине. Значительная часть обращения была посвящена экономической ситуации в стране, а также конфликту в Донбассе и ситуации вокруг Крыма. Кроме того, украинский лидер затронул и тему борьбы с олигархами, утверждая, что над ними будет одержана победа.

Вместе с тем некоторые оппозиционные депутаты – преимущественно из партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» — находились в зале с плакатами с критикой Зеленского. Кроме того, оппоненты действующего украинского лидера говорили о намерении провести этим вечером акцию протеста сначала на Майдане, а затем у Офиса президента, чтобы пообщаться с Зеленским. Правда, ее организаторы уверяют, что митинг не ставит своей целью смену власти.

Ранее же Зеленский утверждал, что в первых числах декабря некие представители России и Украины с участием бизнесмена Рината Ахметова намереваются совершить госпереворот. Причем на эти цели якобы планируется выделить 1 млрд долларов. Ахметов, который считается богатейшим человеком Украины, эти планы отрицает.

В Кремле ранее также отвергали обвинения в участии Москвы в подготовке госпереворота на Украине.