В российском МИДе утверждают, что более половины украинских военнослужащих направлены в Донбасс – об этом сказала официальный представитель министерства Мария Захарова.

Саму Россию обвиняют в наращивании войск на границе с Украиной. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Москву воздержаться от агрессивных действий в отношении соседнего государства:

«Мы призываем Россию к открытости, деэскалации и снижению напряженности. Любая агрессия России против Украины в будущем обойдется ей слишком дорого, и будет иметь серьезные политические и экономические последствия. Нам нужно быть готовыми к худшему, и мы должны донести до России сигнал, что они не должны проявлять агрессию по отношении к Украине. Мы также считаем, что диалог жизненно необходим. К сожалению, недавно Россия решила разорвать дипломатические отношения с НАТО. Мы призываем Россию отменить это решение и возобновить работу Совета Россия-НАТО на благо мира и безопасности.»

Столтенберг подтвердил, что НАТО продолжит помогать Украине.