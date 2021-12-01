Советник Тихановской назвал комментарий о признании Крыма личным заявлением Лукашенко

Советник Светланы Тихановской Франак Вячорка назвал комментарий президента Белоруссии Александра Лукашенко о признании Крыма его личным заявлением. Об этом советник Тихановской сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Если воспринимать Лукашенко как легитимного человека, президента, который победил выборы, то, конечно, это государство, которое признает [присоединение Крыма к России]. Но, поскольку большинство международного сообщества и сами белорусы не особенно хотят видеть Лукашенко президентом, то это, скорее всего, личное заявление лично Лукашенко. Вчера он танцевал как мог, пробуя понравиться Кремлю, даже не российской публике, а именно Кремлю, чтобы его полюбили, поверили и, не дай Боже, не кинули», — сказал он.

По мнению Ф.Вячорки, поддержка президента Лукашенко выгодно для России.

«Лукашенко временно выгоден. Лукашенко – единственный открытый, единственный прокремлевский политик, который говорит это публично на протяжении последних 15 месяцев. Во-вторых, он как будто гарантирует, что изменения в Белоруссии не пройдут революционным путем. Понятно, что это главная причина, почему Кремль именно поддерживает теперь Лукашенко и не встречается, например, с Тихановской. Плюс Лукашенко – хороший такой фон и товар, объект, чтобы вести переговоры с Западом, в том числе для России. Потому что для большинства стран в Европейском союзе и США, кажется, что ключ к решению проблемы в Белоруссии именно в Москве», — отметил он.

Ф.Вячорка также добавил, что после Светланы Тихановской «Эху Москвы» Александр Лукашенко начал терять свои позиции.

«Буквально из-за одного интервью под Лукашенко зашатался стул, начала пропадать земля. Он отлично это чувствует, он понимает, поэтому ему нужно постоянно показывать, демонстрировать, что «Россия со мной», — заключил он.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что его поездка в Крым будет означать признание полуострова частью России.