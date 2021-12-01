К концу декабря количество смертей от коронавируса в России достигнет миллиона человек – демограф Алексей Ракша

. К концу декабря накопленное количество смертей от коронавируса в России достигнет миллиона человек. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» независимый демограф Алексей Ракша.

«У нас, наверное, ситуация самая плохая [среди стран] с таким уровнем экономического развития и доходов. Мы в Европе примерно из 40 с лишним стран на 4 месте, после Албании, Косово и Северной Македонии по смертности накопленной. В моменте мы тоже в числе лидеров находимся. И в июле у нас было очень плохо, и в октябре у нас долго было очень плохо, и почти весь ноябрь, только сейчас началось улучшение. Поэтому накопленным итогом у нас сейчас 950 тысяч примерно избыточных смертей и миллион точно будет не позднее 20-25 декабря», — сказал он.

При этом демограф отметил, что смертность от коронавируса может снизиться к январю 2022 года.

«У нас в октябре рекордсмен [по смертности от коронавируса] Оренбургская область. Но регистрация, видимо, запаздывает. Когда человек умирает, начинается вскрытие, пока родственники придут, пока в ЗАГС попадет справка – это все может длится, особенно в период пандемии, долго. Поэтому узнаем о том, сколько там людей умерло, мы спустя какое-то время. Именно этим объясняется задержка статистики, что заболеваемость уже снизилась в два раза, а смертность только сейчас начинает снижаться с отставанием в несколько недель. Я думаю, что она и дальше будет снижаться, декабрь будет намного лучше, чем ноябрь. Даже январь может быть чуть-чуть получше. Хотя сейчас непонятно, что с «омикроном», это плато, начинающийся подъем – это еще «дельта» или уже начинающийся «омикрон», — заключил он.