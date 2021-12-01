В ноябре от коронавируса скончалось 257-258 тысяч россиян – демограф Алексей Ракша

В ноябре от коронавируса скончалось 257-258 тысяч россиян. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» независимый демограф Алексей Ракша.

«В ноябре, видимо, умерло у нас примерно 257-258 тысяч человек. Такой цифры у нас не было еще никогда. Предыдущий рекорд был в октябре, когда было 247, таких цифр у нас не было даже в прошлом году, когда тоже был рекорд», — сказал он.

При этом А.Ракша отметил, что в данный момент наблюдается снижение смертности от коронавируса.

«Смертность сейчас снижается. Если на прошлой неделе примерно 3100-3200 в сутки избыточных смертей, то на позапрошлой 3900-4000, а в конце октября вообще было 4100 примерно. Сейчас пошло вниз. Но заболеваемость прекратила снижаться — вот, что самое печальное. То плато, на котором мы сейчас по заболеваемости находимся, оно соответствует примерно 2000 смертей в сутки. Должно еще, конечно, снизится число избыточных смертей, но есть подозрение, что мы сейчас находимся у подножия нового роста заболеваемости», — подчеркнул он.