Отсутствие задержаний говорит о необоснованности заявления Зеленского про подготовку госпереворота в – депутат Береза

Отсутствие задержаний и следственных действий говорит о необоснованности заявления президента Владимира Зеленского про подготовку государственного переворота в Украине. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» общественно-политический деятель, депутат Верховной Рады 8-го созыва Борислав Береза.

«Здесь был, скорее всего, поток сознания, совмещенный с театром абсурда в исполнении Владимира Зеленского. К сожалению, более внятно, чем то, что он сказал тогда, никто объяснить не может. Если бы это воспринималось серьезно, что должен быть какой-то переворот, то тогда были бы аресты, задержания, черные воронки бы ездили по Киеву и другим городам Украины. Но на сегодняшний день нет ни задержаний, ни арестов, ни следственных действий. Более того, никто не может рассказать о количестве людей, которые примут участие в госперевороте, о еще каких-то процессах. Я подозреваю, что это очередной информационный шум в исполнении Зеленского, который кто-то вложил в голову подобные тезисы», — сказал он.

По мнению Б.Березы, мысли о подготовке госпереворота внушены президенту Зеленскому его окружением.

«Есть версия, что Зеленского пытаются убедить, используя его фобии страхи. Действительно, у него есть фобия параноидальная о том, что будет переворот. Кто вкладывает ему это в голову – его окружение. Я думаю, что они не просчитали в очередной раз ситуацию. Там большинство людей имеют прошлое из «Квартала 95» или же из структур, не связанных с политикой, они воспринимали, что такое заявление позволит им усилить переговорную позицию по отношению Рината Ахметова, чья фамилия была названа, а этого не произошло. Как выходить из этой ситуации, они не знают», — сказал он.

Депутат отметил, что 1 декабря в Киеве пройдет акция протеста.

«На 1 декабря назначена акция протеста, она была назначена давно. Может быть, хотели маркировать тех людей, которые выйдут на протесты, что они выходят в поддержку олигарха Ахметова. Это глупо, наивно и абсолютно бесперспективно. В Украине на акции протеста может выйти любой. Я один из инициаторов [этой акции]. Это протест против политики Зеленского, политики лжи и неправды. Это акция, когда власть пытается прикрывать свою ложь красивыми словами и абсолютно бесстыжими делами. Нам просто надоело, что власть постоянно лжет, лжет, лжет и пытается оправдывать. А тех, кто критикует власть, власть начинает преследовать или же пытается маркировать кем-то: либо агентами Кремля, либо агентами олигархов, либо еще кем-то. Мы требуем, чтобы власть была честна. В 19 часов будет [начало]. Я думаю, что будет много людей, у меня есть подозрение, что до 10 тысяч будет точно. Сначала на Майдан, а потом подойдем к Офису президента, чтобы пообщаться с президентом», — заключил он.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил о готовящемся в стране 1-2 декабря госперевороте. Участие в перевороте, по его версии, должны принять и представители России, также было упомянуто имя олигарха Рината Ахметова. Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Россия готовит масштабное вторжение на Украину. Для этого к границе якобы стягивается военная техника, включая танки и артиллерийские установки. В Кремле отмечали, что не планируют никакого военного конфликта, а перемещение вооруженных сил по российской территории не должно касаться других