«Ведомости»: Первый канал выпустил в эфир новый сезон шоу «Две Звезды», не купив лицензию у правообладателя

По сведениям издания, французская компания Banijay Group уже направила гендиректору Первого канала Константину Эрнсту письмо с претензиями. Эксперты, опрошенные газетой считают, что доказать нарушение авторских прав в российском суде будет сложно.
2021-12-01T11:36:57+03:00
2021-12-01T11:36:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:36, 01 декабря 2021
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