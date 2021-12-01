Минобороны Польши заявило, что со стороны Белоруссии обстреляны прожекторы на границе

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак утверждает, что с территории Белоруссии из пневматического оружия были обстреляны осветительные мачты на границе.

Польский министр считает, что за обстрел несут ответственность белорусские силовики. «Провокации белорусских служб абсолютно неприемлемы. В министерство национальной обороны будет вызван атташе обороны для дачи объяснений по поводу инцидента в районе Тересполя», — заявил он.

На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС.