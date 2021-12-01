Евросоюз планирует в ближайшее время расширить список санкций против Белоруссии

Официально список физических и юридических лиц, попавших под санкции, не разглашается. Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс сообщила, что преждевременное раскрытие этой информации может вызвать путаницу или позволит включенным в список субъектам попытаться избежать издержек.

По ее словам, новый пакет ограничительных мер вступит в силу завтра. Однако несколько СМИ со ссылкой на источники в Брюсселе сообщают, что это может произойти уже сегодня. По их данным, под санкции попадут 17 официальных лиц.

Среди них несколько начальников пограничных служб Белоруссии, судьи, прокуроры и руководство белорусского государственного телеканала. В санкционный список также якобы включены 11 организаций. Большинство из них связаны с туристической сферой, в том числе профильные агентства, гостиницы и национальная авиакомпаний «Белавиа».

Новый пакет санкций против Белоруссии начали готовить в конце октября. В Брюсселе обвинили Минск в организации потоков нелегальных мигрантов к границе с Евросоюзом.