ВОЗ: Смертность от коронавируса во всем мире сократилась на 10% за прошлую неделю

Смертность от коронавируса во всем мире сократилась на 10% за прошлую неделю, однако количество новых случаев заражения практически не меняется, — сообщает Всемирная организация здравоохранения.

В России за последний год — максимальная смертность со времен Великой Отечественной войны, — пишет газета «Ведомости». По оценке независимого демографа Алексея Ракши сейчас смертность от коронавируса снижается.

Ракша не верит официальной статистике по коронавирусу. Как он выразился, оперативный штаб и Роспротребнадзор «рисуют цифры из головы».